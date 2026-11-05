EuroLeague’in 10. haftasında Anadolu Efes, sahasında Paris Basketbol’u konuk ediyor. Geride kalan 9 maçta 4 galibiyet alan lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Mücadelenin canlı skoru ve tüm gelişmeleri haberimizde.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 10. haftasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk ediyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan maç, saat 20.15'te başladı. Avrupa erkek basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 9 maça çıkan lacivert-beyazlılar, 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı. Paris Basketbol ise 3 galibiyet alabildi.



Bu kritik mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.



CANLI | 2. PERİYOT



ANADOLU EFES 26-31 PARIS BASKETBOL



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1. Periyot sonucu: 26-23



Anadolu Efes, Paris Basketbol maçıyla Avrupa'da 923. kez sahne alıyor.



Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 922 karşılaşmada 510 galibiyet, 412 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı EuroLeague'de ise 675. maçını yapıyor. Ligdeki 674 müsabakanın 353'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 321'inde mağlup oldu.



İki takım EuroLeague'de 5. randevusuna çıktı. Lacivert-beyazlılar, tamamı son 2 yılda yapılan 4 mücadelenin 1'ini kazanabildi. Paris Basketbol ise rekabetteki 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.