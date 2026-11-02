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Denizli Basket’e ABD’li forvet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, kadrosunu ABD’li forvet Ezra Ausar’la güçlendirdi.

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Denizli Basket’e ABD’li forvet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, kadrosunu ABD'li forvet Ezra Ausar'la güçlendirdi. Son olarak ABD'de USC Trojans forması giyip NBA ekiplerinden Miami Heat ile sözleşme imzalayarak NBA Summer League'de mücadele eden 23 yaşında, 2.06 boyundaki oyuncu takıma katıldı. Ausar geçen sezon NCAA'de 32 maçta 14.8 sayı, 6.5 ribaund 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Denizli Basket transferle ilgili, "Gücü, enerjisi ve mücadeleci oyunuyla parkede bizimle olacak yeni oyuncumuza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz!" mesajını yayınladı.

#ABD #NBA #TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi #Denizli Basket
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