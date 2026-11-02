Anadolu Efes, Petkimspor deplasmanında! Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor ile Anadolu Efes, 6. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İzmir'deki kritik maçta iki takım da galibiyet hedefliyor.
Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes maçı canlı skor ekranı...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürüyor. Aliağa Petkimspor ile Anadolu Efes, haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. Son iki deplasman maçında Fenerbahçe ve Tofaş'ı mağlup eden Petkimspor, taraftarı önünde de kazanarak galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor.
PETKİMSPOR-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak.
PETKİMSPOR-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele saat 18.00'de başlayacak.
PETKİMSPOR-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
PETKİMSPOR-ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu'nda oynanacak.
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