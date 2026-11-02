Anadolu Efes, Petkimspor deplasmanında! Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor ile Anadolu Efes, 6. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İzmir'deki kritik maçta iki takım da galibiyet hedefliyor.