Fenerbahçe Tarfin bugün sahasında! TOFAŞ maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında TOFAŞ'ı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler galibiyet arayacak. İşte Fenerbahçe-TOFAŞ maçının saati ve yayın kanalı…
Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ maçı canlı takip et!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürüyor. Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, sahasında TOFAŞ ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede galibiyet hedefliyor. İşte Fenerbahçe-TOFAŞ maçının saati ve yayın kanalı…
FENERBAHÇE TARFİN-TOFAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.
FENERBAHÇE-TOFAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele saat 15.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE TARFİN-TOFAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE-TOFAŞ MAÇINI HANGİ HAKEMLER YÖNETECEK?
Yener Yılmaz, Kerem Baki ve Berk Kurtulmuş hakem üçlüsü görev yapacak.
FENERBAHÇE-TOFAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE TARFİN-TOFAŞ MAÇI CANLI TAKİP ET!