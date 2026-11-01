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Fenerbahçe Tarfin bugün sahasında! TOFAŞ maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında TOFAŞ'ı ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler galibiyet arayacak. İşte Fenerbahçe-TOFAŞ maçının saati ve yayın kanalı…

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Fenerbahçe Tarfin bugün sahasında! TOFAŞ maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ maçı canlı takip et!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürüyor. Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, sahasında TOFAŞ ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede galibiyet hedefliyor. İşte Fenerbahçe-TOFAŞ maçının saati ve yayın kanalı…

FENERBAHÇE TARFİN-TOFAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

FENERBAHÇE-TOFAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 15.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE TARFİN-TOFAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-TOFAŞ MAÇINI HANGİ HAKEMLER YÖNETECEK?

Yener Yılmaz, Kerem Baki ve Berk Kurtulmuş hakem üçlüsü görev yapacak.

FENERBAHÇE-TOFAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE TARFİN-TOFAŞ MAÇI CANLI TAKİP ET!

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