Golden State Warriors Los Angeles Lakers karşısında 25 sayıdan geri döndü!
NBA'de Golden State Warriors, 25 sayı geri düştüğü maçta Los Angeles Lakers'ı mağlup etti. İşte detaylar...
NBA'de Golden State Warriors, 25 sayı geriden gelerek Los Angeles Lakers'ı 112-95 mağlup etti.
Warriors'ta Stephen Curry, 31 sayı, 4 ribaunt ve 6 asistle mücadeleye damga vurdu.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Washington Wizards: 95 - Charlotte Hornets: 79
Toronto Raptors: 114 - Orlando Magic: 121
Boston Celtics: 125 - Chicago Bulls: 111
Brooklyn Nets: 94 - Detroit Pistons: 110
Philadelphia 76ers: 98 - New York Knicks: 93
Dallas Mavericks: 116 - Houston Rockets: 111
Miami Heat: 145 - Indiana Pacers: 125
Minnesota Timberwolves: 127 - Los Angeles Clippers: 101
Phoenix Suns: 120 - Denver Nuggets: 127
Golden State Warriors: 112 - Los Angeles Lakers: 95