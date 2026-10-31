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Golden State Warriors Los Angeles Lakers karşısında 25 sayıdan geri döndü!

NBA'de Golden State Warriors, 25 sayı geri düştüğü maçta Los Angeles Lakers'ı mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Golden State Warriors Los Angeles Lakers karşısında 25 sayıdan geri döndü!

NBA'de Golden State Warriors, 25 sayı geriden gelerek Los Angeles Lakers'ı 112-95 mağlup etti.

Warriors'ta Stephen Curry, 31 sayı, 4 ribaunt ve 6 asistle mücadeleye damga vurdu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 95 - Charlotte Hornets: 79

Toronto Raptors: 114 - Orlando Magic: 121

Boston Celtics: 125 - Chicago Bulls: 111

Brooklyn Nets: 94 - Detroit Pistons: 110

Philadelphia 76ers: 98 - New York Knicks: 93

Dallas Mavericks: 116 - Houston Rockets: 111

Miami Heat: 145 - Indiana Pacers: 125

Minnesota Timberwolves: 127 - Los Angeles Clippers: 101

Phoenix Suns: 120 - Denver Nuggets: 127

Golden State Warriors: 112 - Los Angeles Lakers: 95

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