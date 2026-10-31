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Trabzonspor deplasmanda Biotekno Körfez Basket'i mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Biotekno Körfez Basket'i 89-83 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor deplasmanda Biotekno Körfez Basket'i mağlup etti

Karşılaşma, Karadeniz ekibinin kazandığı faulün ardından Keene'nin serbest atıştan bulduğu sayılarla başladı. İki takımın da karşılıklı sayılar ürettiği mücadelede, ev sahibi ekip skor üstünlüğünü ele geçirerek rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Biotekno Körfez Basket ilk çeyreği 28-24 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte etkili oynayan Trabzonspor, soyunma odasına 45-43 önde gitti.

Soyunma odasından etkili dönen Karadeniz ekibi, iyi savunma yaparak 24. dakikada farkı 11 sayıya (43-54) çıkardı. Çeyreğin ikinci yarısında hücumdaki etkinliğini artıran Biotekno Körfez Basket, aradaki farkı azaltmasına rağmen Trabzonspor, son çeyreğe 62-58 üstün girdi.

Dengeli geçen son çeyrekte Biotekno Körfez Basket, 37. dakikada skoru eşitledi: 79-79. Oyunda üstünlüğü tekrar ele geçiren Trabzonspor, karşılaşmadan 89-83 galip ayrıldı.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı, Murat Ciner

Biotekno Körfez Basket: Buie 14, Mitchell 10, Altan Çamoğlu 3, Cluff 23, Barna 14, Mert Akay, Berk Can Akın 11, Reese 5, Danusevicius 3

Trabzonspor: Canaan 11, Keene 17, Yiğit Arslan 9, Terry 6, Manek 12, Boston 18, Tolga Geçim, Yeboah 5, Hamm 2, Ege Arar 4, Rıdvan Öncel 5

1. Periyot: 28-24

Devre: 43-45

3. Periyot: 58-62

#Trabzonspor #Yiğit Arslan
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