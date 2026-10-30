Virtus Bologna-Beşiktaş | CANLI (EuroLeague 9. hafta)

EuroLeague'in 9. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İtalya deplasmanında Virtus Bologna ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 8 maçta 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Virtus Bologna ise 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle sürdürdüğü sezonda taraftarı önünde kazanmayı hedefliyor. Beşiktaş-Virtus Bologna karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.