Virtus Bologna-Beşiktaş | CANLI (EuroLeague 9. hafta)
EuroLeague'in 9. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İtalya deplasmanında Virtus Bologna ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 8 maçta 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Virtus Bologna ise 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle sürdürdüğü sezonda taraftarı önünde kazanmayı hedefliyor. Beşiktaş-Virtus Bologna karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
EuroLeague'in 9. haftasında Virtus Bologna ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Geride kalan 8 maçta 3 galibiyet elde eden temsilcimiz, deplasmanda kazanarak galibiyet sayısını artırmayı amaçlıyor. Son EuroLeague maçında sahasında Olympiakos'a 81-73 mağlup olan Beşiktaş, İtalya deplasmanında bu sonucu telafi etmek istiyor. Virtus Bologna ise son maçında Zalgiris Kaunas'a 91-74 yenildi. İtalyan temsilcisi, Beşiktaş karşısında sahasında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
CANLI | 3. PERİYOT
Virtus Bologna: 68
Beşiktaş: 66
1. Periyot Sonucu: Virtus Bologna 24-24 Beşiktaş
2. Periyot Sonucu: Virtus Bologna 54-47 Beşiktaş
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VIRTUS BOLOGNA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Virtus Bologna ile Beşiktaş arasındaki EuroLeague 9. hafta mücadelesi, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 22.30'da başladı. Karşılaşma, İtalya'nın Bologna kentindeki PalaDozza Spor Salonu'nda oynanıyor.
VIRTUS BOLOGNA-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Virtus Bologna-Beşiktaş karşılaşması, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.