Anadolu Efes-Panathinaikos | CANLI (EuroLeague 9. hafta)
EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlıyor. Lacivert-beyazlılar, hafta içinde Hapoel Tel Aviv karşısında aldığı farklı mağlubiyetin ardından taraftarı önünde kazanarak moral bulmak istiyor. İlk 8 haftada 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Anadolu Efes, zorlu mücadelede sezonun dördüncü galibiyetini hedefliyor. Panathinaikos ise 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle geldiği İstanbul deplasmanında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Anadolu Efes-Panathinaikos karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes ile Panathinaikos kozlarını paylaşıyor. Geride kalan 8 maçta 3 galibiyet elde eden lacivert-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında sahasında kazanarak çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Son EuroLeague maçında Hapoel Tel Aviv'e 118-88 mağlup olan temsilcimiz, bu karşılaşmayla birlikte yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor. Panathinaikos ise ilk 8 haftada aldığı 7 galibiyetle zirvede bulunuyor. Yunanistan temsilcisi, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
CANLI | 3. PERİYOT OYNANIYOR
Anadolu Efes: 54
Panathinaikos: 46
1. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 21-18 Panathinaikos
2. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 45-37 Panathinaikos
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ANADOLU EFES-PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes ile Panathinaikos arasındaki EuroLeague 9. hafta mücadelesi, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanıyor.
ANADOLU EFES-PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes-Panathinaikos karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.