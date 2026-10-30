Anadolu Efes-Panathinaikos | CANLI (EuroLeague 9. hafta)

EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlıyor. Lacivert-beyazlılar, hafta içinde Hapoel Tel Aviv karşısında aldığı farklı mağlubiyetin ardından taraftarı önünde kazanarak moral bulmak istiyor. İlk 8 haftada 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Anadolu Efes, zorlu mücadelede sezonun dördüncü galibiyetini hedefliyor. Panathinaikos ise 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle geldiği İstanbul deplasmanında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Anadolu Efes-Panathinaikos karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.