CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Beşiktaş EuroLeague'de Virtus Bologna'ya konuk olacak

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş EuroLeague'de Virtus Bologna'ya konuk olacak

PalaDozza Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, averajla 13. sırada bulunuyor. Beşiktaş, son olarak sahasında karşılaştığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 81-73 yenildi.

Virtus Bologna ise dörder galibiyet ve yenilgiyle 12. basamakta kendine yer buldu.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ 33. MAÇI

Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 33. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde yaptığı 32 maçta 10 galibiyet ve 22 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

#Avrupa Ligi #Yunanistan #Beşiktaş #Euroleague #Virtus Bologna #Olympiakos #Basketbol Avrupa Ligi
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes maçı detayları
Sonraki Haber
Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes maçı detayları