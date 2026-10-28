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Trabzonspor, Rytas Vilnius deplasmanında ilk yenilgisini aldı!

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius'a 97-81 mağlup oldu. Bordo-mavililer gruptaki ilk yenilgisini alırken ev sahibi ekip ikinci galibiyetini elde etti. Troy Caupain'in 18 sayısı Trabzonspor'a yetmedi.

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Trabzonspor, Rytas Vilnius deplasmanında ilk yenilgisini aldı!

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Trabzonspor, deplasmanda Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibine 97-81 yenildi.

Vilnius Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-22 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına da 46-29 üstünlükle gitti.

İkinci devrede farkı kapatmayı başaramayan Trabzonspor karşısında üçüncü çeyreği 72-57 önde geçen Rytas Vilnius, maçtan 97-81 galip ayrıldı.

Litvanya ekibinde Arturas Gudaitis, 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Trabzonspor'da Troy Caupain'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla bordo-mavililer, gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. Rytas Vilnius ise ikinci galibiyetine ulaştı.

#Trabzonspor
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