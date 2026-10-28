TOFAŞ, deplasmanda Slask Wroclaw'ı farklı mağlup etti

BKT EuroCup C Grubu 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Polonya temsilcisi Slask Wroclaw'ı 90-74 mağlup etti. Bursa ekibinde 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Tre'Shawn Thurman, galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla TOFAŞ gruptaki 4. galibiyetini elde etti.