TOFAŞ, deplasmanda Slask Wroclaw'ı farklı mağlup etti
BKT EuroCup C Grubu 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Polonya temsilcisi Slask Wroclaw'ı 90-74 mağlup etti. Bursa ekibinde 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Tre'Shawn Thurman, galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla TOFAŞ gruptaki 4. galibiyetini elde etti.
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup C Grubu 5. maçında Polonya'nın Slask Wroclaw ekibini deplasmanda 90-74 yendi.
Karşılıklı basketlerin kaydedildiği ilk çeyreği Slask Wroclaw, 24-22 önde bitirdi. İkinci periyotta toplam 33 sayı atan TOFAŞ, devreye 55-38 üstün gitti.
İkinci yarıda rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen TOFAŞ, üçüncü çeyreği 70-60, maçı 90-74 kazandı.
TOFAŞ'ta 19 sayıyla oynayan Tre'Shawn Thurman, sahanın en skoreri oldu.
Bu sonuçla Bursa ekibi, gruptaki 4. galibiyetini aldı. Slask Wroclaw ise 4. kez sahadan yenik ayrıldı.