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TOFAŞ, deplasmanda Slask Wroclaw'ı farklı mağlup etti

BKT EuroCup C Grubu 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Polonya temsilcisi Slask Wroclaw'ı 90-74 mağlup etti. Bursa ekibinde 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Tre'Shawn Thurman, galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla TOFAŞ gruptaki 4. galibiyetini elde etti.

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TOFAŞ, deplasmanda Slask Wroclaw'ı farklı mağlup etti

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup C Grubu 5. maçında Polonya'nın Slask Wroclaw ekibini deplasmanda 90-74 yendi.

Karşılıklı basketlerin kaydedildiği ilk çeyreği Slask Wroclaw, 24-22 önde bitirdi. İkinci periyotta toplam 33 sayı atan TOFAŞ, devreye 55-38 üstün gitti.

İkinci yarıda rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen TOFAŞ, üçüncü çeyreği 70-60, maçı 90-74 kazandı.

TOFAŞ'ta 19 sayıyla oynayan Tre'Shawn Thurman, sahanın en skoreri oldu.

Bu sonuçla Bursa ekibi, gruptaki 4. galibiyetini aldı. Slask Wroclaw ise 4. kez sahadan yenik ayrıldı.

#TOFAŞ
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