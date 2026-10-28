Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Real Madrid'e konuk olacak!
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 9. haftasında 29 Ekim Perşembe günü deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında 29 Ekim Perşembe günü İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Movistar Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.
Sarı-lacivertli takım, ligde aldığı 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.
Real Madrid ise 5 galibiyet ve 3 yenilgiyle 6. basamakta yer alıyor.
Fenerbahçe Tarfin, ligdeki son maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 86-78 mağlup oldu.