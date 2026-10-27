Fenerbahçe Beko, EuroLeague 8. haftasında Valencia Basket'e konuk oluyor. Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Maç saati, canlı yayın ve son durum bilgileri.

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 8. haftasında İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk oluyor. İlk yedi maçında altı galibiyet alarak sezona güçlü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda da kazanmayı amaçlıyor. Valencia Basket ise beş galibiyetle geldiği haftada taraftarı önünde sahaya çıkacak. Basketbolseverler, Valencia Basket-Fenerbahçe Tarfin maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

FENERBAHÇE TARFİN-VALENCIA BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 27 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TARFİN EUROLEAGUE'DE KAÇ GALİBİYET ALDI?

Paylaşılan maç öncesi bilgilere göre Fenerbahçe Beko, ilk yedi maçında altı galibiyet elde etti.

VALENCIA BASKET EUROLEAGUE'DE KAÇ GALİBİYET ALDI?

Paylaşılan maç öncesi bilgilere göre Valencia Basket, ilk yedi maçında beş galibiyet kazandı.