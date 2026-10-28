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Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv karşısında ağır yenilgi aldı

EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes, Bulgaristan'da karşılaştığı Hapoel Tel Aviv'e 118-88 mağlup oldu. Mücadele boyunca rakibinin skor üretimine engel olamayan lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 5. yenilgisini aldı. Hapoel Tel Aviv ise 6. galibiyetine ulaştı.

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Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv karşısında ağır yenilgi aldı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 8. haftasında Bulgaristan'da karşılaştığı İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'e 118-88 mağlup oldu.

Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanan maçta ilk periyodu 27-21 geride kapatan Anadolu Efes, devreye de 60-41 yenik girdi.

İkinci yarıda rakibi karşısında varlık gösteremeyen lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 90-59, maçı 118-88 kaybetti.

Anadolu Efes, bu sonuçla 5. yenilgisini yaşadı. Hapoel Tel Aviv ise 6. galibiyetini aldı.

#Anadolu Efes #Euroleague
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