Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv karşısında ağır yenilgi aldı
EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes, Bulgaristan'da karşılaştığı Hapoel Tel Aviv'e 118-88 mağlup oldu. Mücadele boyunca rakibinin skor üretimine engel olamayan lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 5. yenilgisini aldı. Hapoel Tel Aviv ise 6. galibiyetine ulaştı.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 8. haftasında Bulgaristan'da karşılaştığı İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'e 118-88 mağlup oldu.
Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanan maçta ilk periyodu 27-21 geride kapatan Anadolu Efes, devreye de 60-41 yenik girdi.
İkinci yarıda rakibi karşısında varlık gösteremeyen lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 90-59, maçı 118-88 kaybetti.
Anadolu Efes, bu sonuçla 5. yenilgisini yaşadı. Hapoel Tel Aviv ise 6. galibiyetini aldı.