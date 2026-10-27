Fenerbahçe Tarfin, Valencia deplasmanında 2. mağlubiyetini aldı

EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Valencia Basket'e mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler organizasyondaki ikinci yenilgisini alırken, İspanyol temsilcisi altıncı galibiyetini elde etti.