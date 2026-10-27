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EuroLeague'de 2027 ve 2029'daki Final Four organizasyonları Abu Dabi'de yapılacak

EuroLeague'de 2027 ve 2029 yıllarındaki Dörtlü Final organizasyonlarının adresi Abu Dabi oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki Etihad Arena'da düzenlenecek 2027 Dörtlü Final, 28-30 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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EuroLeague'de 2027 ve 2029'daki Final Four organizasyonları Abu Dabi'de yapılacak

EuroLeague'de 2027 ve 2029 yıllarındaki Dörtlü Final organizasyonları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

EuroLeague'in internet sitesinde yer alan açıklamada, ilk kez 2025 yılında organizasyona ev sahipliği yapan Abu Dabi'deki Etihad Arena'da 2027 ve 2029'daki Dörtlü Final'in de gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, 2027'deki Dörtlü Final'in 28-30 Mayıs tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

#Euroleague
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