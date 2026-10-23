Olympiakos - Fenerbahçe Tarfin CANLI (Olympiakos - Fenerbahçe Tarfin canlı skor)

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 7. hafta maçında Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı lacivertliler mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İki takım arasındaki müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 7. haftasında Olympiakos'a konuk oluyor. Sezona üst üste 3 galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, Panathinaikos deplasmanında yaşadığı yenilginin ardından önce Zalgiris'i ardından da Partizan'ı yenerek yeniden çıkış yakaladı.Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, ligde en fazla kazanan 4 takımdan birisi konumunda. Fenerbahçe gibi 5 galibiyeti bulunan Olympiakos, ligde tek yenilgisini Virtus Bologna deplasmanında yaşadı. Son 2 maçında önce deplasmanda Valencia'yı 102-97, ardından rakip sahada Barcelona'yı 105-100 yenen Yunanistan temsilcisi, 2 maçta da 100 sayıyı geçti. İki takım arasında oynanan müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI:

Olympiakos 0-0 Fenerbahçe Tarfin (1. Çeyrek oynanıyor)

OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

EuroLeague'in 7. haftasındaki Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin maçı 23 Ekim Cuma günü saat 21.15'te başladı. İki takım arasındaki mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.