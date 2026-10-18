CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı, İsviçre'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Division'da tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Giriş Tarihi:
Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu!

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Nottwil kentinde gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden milli takım, turnuvayı namağlup tamamladı.

Grup aşamasındaki tüm maçlarını kazanan ay-yıldızlı ekip, yarı finalde İsrail'i mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde Avrupa karmasıyla karşılaşan milli takım, müsabakayı 41-39 kazanarak Avrupa Şampiyonası B Division'da şampiyon oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, şampiyonlukta emeği bulunan sporcuları, antrenörleri ve teknik ekibi tebrik etti.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Beşiktaş - Galatasaray maçı canlı takip et
Sonraki Haber
Beşiktaş - Galatasaray maçı canlı takip et