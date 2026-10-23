Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin bilgileri! maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 7. hafta maçında Yunan ekibi Olympiakos deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertliler, güçlü rakibini mağlup ederek çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor. Peki, Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...