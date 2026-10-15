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Fenerbahçe Tarfin - Partizan CANLI (Fenerbahçe Tarfin - Partizan maçı canlı skor)

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 6. haftasında sahasında Partizan'ı konuk ediyor. Sarı lacivertliler mücadeleden galibiyetle ayrılarak 5. zaferini kazanmayı hedefliyor. İki takım arasındaki maçın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

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Fenerbahçe Tarfin - Partizan CANLI (Fenerbahçe Tarfin - Partizan maçı canlı skor)

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 6. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk ediyor. İki takım arasındaki maçın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

Fenerbahçe Tarfin 12-19 Partizan (1. Çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Tarfin 25-28 Partizan (2. Çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Tarfin 59-44 Partizan (3. Çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Tarfin 68-58 Partizan (4. Çeyrek oynanıyor)

FENERBAHÇE TARFIN-PARTIZAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Tarfin-Partizan maçı saat 20.45'te başladı. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE TARFIN 5'TE 4 İLE GİDİYOR!

Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe Tarfin, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos AKTOR'a mağlup olduktan sonra iç sahada Zalgiris Kaunas'ı 99-80 yenerek 4. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe gibi ilk 3 maçından galibiyetle ayrılan Partizan ise önce Real Madrid'e deplasmanda 86-76, ardından sahasında Panathinaikos AKTOR'a 72-55 mağlup oldu.

İki takımın 2000 yılından bu yana oynadığı 18 maçta Fenerbahçe Tarfin'in 11-7 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon rakibiyle oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, sahasında çıktığı son 3 maçta da Partizan'ı mağlup etmeyi başardı.

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