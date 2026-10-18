Fenerbahçe Tarfin - Petkimspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Tarfin ile Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele 18 Ekim Pazar günü saat 15.30’da başlayacak. Basketbolseverler, Fenerbahçe Tarfin - Petkimspor maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı izleme bilgilerini araştırıyor.