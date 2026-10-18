Anadolu Efes'ten Dozier'in sakatlığı ile ilgili açıklama

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanan Zalgiris maçında sakatlanan PJ Dozier'in sakatlığının yaklaşık 3 hafta süreceğini açıkladı.

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanan Zalgiris maçında sakatlanan PJ Dozier'in sakatlığının yaklaşık 3 hafta süreceğini açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Zalgiris maçında belinden sakatlık yaşayan ve tedavisine başlanan PJ Dozier'ın, yapılan tetkikler ışığında sahalardan 2-3 hafta uzak kalması beklenmektedir. Geçmiş olsun PJ!" denildi.