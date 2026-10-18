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Aliağa Petkimspor deplsamanda Fenerbahçe Tarfin'i mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Tarfin'i deplasmanda 82-77 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Aliağa Petkimspor deplsamanda Fenerbahçe Tarfin'i mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Tarfin'i deplasmanda 82-77 mağlup etti.

Bu sonuçla Aliağa Petkimspor 2. galibiyetini alırken, Fenerbahçe Tarfin ise 2. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Tarfin: Melli 13, Horton-Tucker 17, Onuralp Bitim 2, Silva 9, Sargiunas 9, Baldwin 10, Sertaç Şanlı 1, Melih Mahmutoğlu 9, Clyburn 7, Larkin, Juzang

Aliağa Petkimspor: Thomas 17, Abmas 18, Tibet Görener 2, Uthoff 7, Pasecniks 3, Cook 13, Horton 8, Yiğit Onan 5, Thomas Akyazılı 5, Hanlan 4

1. Periyot: 12-24

Devre: 33-39

3. Periyot: 51-58

#Melih Mahmutoğlu #Sertaç Şanlı #Silva #Fenerbahçe Tarfin #TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi #Aliağa Petkimspor
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