Zalgiris-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague’in 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte Zalgiris-Anadolu Efes maçına dair tüm detaylar...