Baskonia-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? | EuroLeague CANLI

Beşiktaş, EuroLeague'in 4. haftasında İspanyol ekibi Baskonia ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbolseverler “Beşiktaş maçı saat kaçta?”, “Baskonia - Beşiktaş hangi kanalda?” ve “S Sport canlı izle” şeklindeki aramalarla yayın bilgilerini araştırıyor. Haberimizden maçın detaylarına ulaşabilirsiniz...

Baskonia - Beşiktaş maçı canlı takip et!

EuroLeague'de heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda İspanya'nın güçlü ekiplerinden Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler mücadele öncesinde "Baskonia - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?", "Beşiktaş maçı canlı izle" ve "Baskonia - Beşiktaş canlı yayın" aramalarını hızlandırdı. Peki Baskonia - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin tüm yayın bilgileri...

BASKONIA - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 4. haftasında oynanacak Baskonia - Beşiktaş maçı 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.

BASKONIA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Baskonia - Beşiktaş maçı S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ İSPANYA DEPLASMANINDA

EuroLeague'de bu sezon ülkemizi temsil eden ve 1 galibiyet 2 mağlubiyetle sezona başlayan Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde Baskonia karşısında sahaya çıkacak. Temsilcimiz, zorlu İspanya deplasmanında galibiyet arayacak. Baskonia'nın ise 2 galibiyeti bulunuyor.