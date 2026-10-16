Zalgiris-Anadolu Efes CANLI (Zalgiris-Anadolu Efes maçı canlı skor)

EuroLeague’in 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Zalgiris-Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Anadolu Efes, EuroLeague'in 6. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris ile kozlarını paylaşıyor. Pablo Laso'nun öğrencileri rakibini mağlup ederek turnuvadaki 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan Anadolu Efes, ikinci maçında sahasında Real Madrid'i 94-84 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılar bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada ise Kızılyıldız, Olympiakos ve Bayern Münih'e kaybetti. 5 maç sonunda 1 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 20 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor. Son maçında Fenerbahçe Tarfin'le karşı karşıya gelen Zalgiris Kaunas, parkeden 99-80 mağlup ayrıldı. Litvanya temsilcisinin 2 galibiyeti, 3 yenilgisi bulunuyor. İki takım arasındaki müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

Zalgiris 0-0 Anadolu Efes (1. Çeyrek oynanıyor)

ZALGIRIS-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Zalgiris-Anadolu Efes maçı saat 20.00'de başladı.

ZALGIRIS-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zalgiris-Anadolu Efes maçı S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.