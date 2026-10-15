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Potanın Perileri'nde Andrea Mazzon dönemi sona erdi!

TBF, A Milli Kadın Basketbol Takımımız'da başantrenör Andrea Mazzon ile yolların ayrıldığı açıklandı.

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Potanın Perileri'nde Andrea Mazzon dönemi sona erdi!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız'da başantrenör Andrea Mazzon ile yollar ayrıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Kadın Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Andrea Mazzon'a değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

#Türkiye Basketbol Federasyonu
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