Beşiktaş, EuroLeague'de cuma günü Bayern Münih'i ağırlayacak
Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında cuma günü Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
İki takım da geride kalan 5 haftayı 2'şer galibiyet ve 3'er yenilgiyle tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip son maçında Hapoel IBI'ye 100-82 yenildi. Bayern Münih ise İstanbul'da oynanan müsabakada Anadolu Efes'i 101-93 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından Beşiktaş 12, Alman ekibi 14. basamakta yer aldı.