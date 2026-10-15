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Beşiktaş, EuroLeague'de cuma günü Bayern Münih'i ağırlayacak

Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında cuma günü Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

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Beşiktaş, EuroLeague'de cuma günü Bayern Münih'i ağırlayacak

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

İki takım da geride kalan 5 haftayı 2'şer galibiyet ve 3'er yenilgiyle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip son maçında Hapoel IBI'ye 100-82 yenildi. Bayern Münih ise İstanbul'da oynanan müsabakada Anadolu Efes'i 101-93 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Beşiktaş 12, Alman ekibi 14. basamakta yer aldı.

#Bayern Münih #Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi #Anadolu Efes #Beşiktaş #Euroleague
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