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Anadolu Efes evinde Bayern Münih'e mağlup!

EuroLeague'in 5. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes evinde Bayern Münih'e mağlup oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Anadolu Efes evinde Bayern Münih'e mağlup!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 5. haftasında İstanbul'da oynanan maçta Bayern Münih ile karşılaştı.

Anadolu Efes müsabakadan 101-93'lük skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz EuroLeague'deki 4. yenilgisini almış oldu. Lacivert-beyazlılar 6. haftada Litvanya'da Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

Anadolu Efes 22-26 Bayern Münih (1. Çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 46-54 Bayern Münih (2. Çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 68-75 Bayern Münih (3. Çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 93-101 Bayern Münih (4. Çeyrek sonucu)

#Euroleague #Litvanya #İstanbul #Bayern Münih #Anadolu Efes
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