Anadolu Efes evinde Bayern Münih'e mağlup!
EuroLeague'in 5. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes evinde Bayern Münih'e mağlup oldu. İşte detaylar...
Anadolu Efes, EuroLeague'in 5. haftasında İstanbul'da oynanan maçta Bayern Münih ile karşılaştı.
Anadolu Efes müsabakadan 101-93'lük skorla mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla temsilcimiz EuroLeague'deki 4. yenilgisini almış oldu. Lacivert-beyazlılar 6. haftada Litvanya'da Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:
Anadolu Efes 22-26 Bayern Münih (1. Çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 46-54 Bayern Münih (2. Çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 68-75 Bayern Münih (3. Çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 93-101 Bayern Münih (4. Çeyrek sonucu)