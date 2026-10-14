EuroLeague'in 5. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes evinde Bayern Münih'e mağlup oldu. İşte detaylar...

Anadolu Efes, EuroLeague'in 5. haftasında İstanbul'da oynanan maçta Bayern Münih ile karşılaştı.



Anadolu Efes müsabakadan 101-93'lük skorla mağlup ayrıldı.



Bu sonuçla temsilcimiz EuroLeague'deki 4. yenilgisini almış oldu. Lacivert-beyazlılar 6. haftada Litvanya'da Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.



İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:



Anadolu Efes 22-26 Bayern Münih (1. Çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 46-54 Bayern Münih (2. Çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 68-75 Bayern Münih (3. Çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 93-101 Bayern Münih (4. Çeyrek sonucu)