Galatasaray - Bursaspor basketbol karşılaşmasını takip etmek isteyenler maçın başlama saati ve yayın kanalına odaklandı. Galatasaray Bursaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Basketbol Süper Ligi’ndeki mücadele ne zaman, saat kaçta başlayacak? İki takım hangi salonda karşılaşacak, son lig maçlarında neler yaşandı? Galatasaray’ın ev sahipliğindeki randevu öncesinde takımların sezon performansı nasıl? İşte canlı yayın programı, maçın oynanacağı salon ve karşılaşma öncesindeki dikkat çeken bilgilerin tüm ayrıntıları...

Galatasaray MCT Technic ile Bursaspor Basketbol'un karşılaşması, basketbol gündeminin takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. Taraftarlar, mücadeleyi izlemek için yayın programını araştırırken iki takımın son maçlardaki performansı da karşılaşma öncesinde önem taşıyor. Galatasaray Bursaspor basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz izlenebilecek mi? İşte maç programı ve parkede öne çıkabilecek isimlere ilişkin ayrıntılar…

GALATASARAY - BURSASPOR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü hafta, Galatasaray MCT Technic - Bursaspor Basketbol karşılaşmasıyla tamamlanacak. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleye Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

MAÇIN CANLI YAYIN KANALLARI

Yayıncı kuruluşun açıkladığı programa göre karşılaşma beIN SPORTS 5 ile beIN SPORTS HABER'de canlı olarak ekranlara gelecek.

İKİ TAKIM DA SON HAFTADAKİ YENİLGİYİ TELAFİ ETMEK İSTİYOR

Galatasaray, Karşıyaka'ya karşı aldığı 78-71'lik yenilginin ardından taraftarı önüne çıkacak. Bursaspor ise Türk Telekom'a 78-69 kaybettiği karşılaşmanın sonrasında İstanbul'da sezonun ilk galibiyetini arayacak. İlk iki haftada bir galibiyet elde eden sarı-kırmızılılarla henüz kazanamayan Bursa temsilcisinin mücadelesi, iki ekip için de sezon başlangıcındaki sonuçları düzeltme fırsatı taşıyor.

GALATASARAY'IN İLK İÇ SAHA MAÇINDA GENİŞ SKOR KATKISI

Sarı-kırmızılılar, sezon açılışında Çayırova Belediyesi'ni 102-79 mağlup ederken yedi oyuncusundan çift haneli sayı katkısı aldı. Pierre ve Smailagic'in 16'şar sayıyla öne çıktığı karşılaşmada Şehmus Hazer 15, Chimezie Metu 13 ve Jerome Robinson 11 sayı üretti. Can Korkmaz ile Oumar Ballo da 10'ar sayıyla galibiyete katkı verdi. Galatasaray, ilk ev maçındaki bu hücum üretiminin ardından yeniden kendi sahasında kazanmayı hedefliyor.

BURSASPOR'DA FREEMAN-LIBERTY ÖNE ÇIKTI

Bursa ekibinin son lig karşılaşmasında skor yükünü çeken isim Javon Freeman-Liberty oldu. Türk Telekom karşısında 22 sayı kaydeden oyuncu, Galatasaray deplasmanı öncesinde takımının dikkat çeken hücum performansına imza attı.

İSTANBUL'DAKİ ÖNCEKİ LİG RANDEVUSU

Galatasaray, Bursaspor'u geçen sezon İstanbul'da oynanan lig maçında 92-70 yendi. 5 Nisan 2026 tarihindeki karşılaşma, sarı-kırmızılıların 22 sayılık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuç geçen sezonki kadroların karşılaşmasına ait; bugünkü mücadeleye iki takım yeni sezon performanslarıyla çıkacak.

ÜÇÜNCÜ HAFTANIN ARDINDAN SIRADAKİ RAKİPLER

Galatasaray, sonraki lig maçında 18 Ekim Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak. Bursaspor'un programında ise 17 Ekim Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji karşılaşması bulunuyor