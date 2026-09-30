EuroLeague'de Beşiktaş'ın Maccabi Rapyd deplasmanı için geri sayım sona eriyor. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk haftasında Valencia Basket karşısında aldığı 96-94'lük mağlubiyetin ardından ikinci hafta mücadelesinde galibiyet arıyor. İsrail ekibinin güvenlik nedeniyle Belgrad'da oynayacağı karşılaşmanın saati ve yayıncısı belli oldu. İşte Maccabi-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? sorularının yanıtları...

Maccabi-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu basketbolseverlerin gündeminde. Beşiktaş, EuroLeague 2026-2027 sezonunun ikinci haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd Tel Aviv'e konuk olacak. Sezona Valencia Basket karşısında aldığı 96-94'lük mağlubiyetle başlayan siyah-beyazlı ekip, EuroLeague'deki ilk galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Peki Maccabi-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maccabi-Beşiktaş hangi kanalda yayınlanacak, canlı nasıl izlenecek? İşte karşılaşmanın tüm yayın ve maç bilgileri...

MACCABI-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in ikinci haftasında oynanacak Maccabi Rapyd-Beşiktaş karşılaşması 30 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati 21.05 olarak açıklandı.

MACCABI-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki kritik mücadele S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅



🏆 EuroLeague

🆚 Maccabi Rapyd Tel Aviv

🕘 21.05

📍 Aleksandar Nikolic Hall

📺 S Sport pic.twitter.com/pGGVdmcsOd — Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) September 30, 2026

MACCABI-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maccabi'nin ev sahibi olduğu karşılaşma İsrail'de oynanmayacak. Mücadele, güvenlik gerekçeleri nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolić Spor Salonu'na alındı. Maccabi Rapyd, EuroLeague'deki ev sahibi olduğu bazı karşılaşmaları güvenlik gerekçeleri nedeniyle İsrail dışında oynuyor. Bu nedenle Beşiktaş, deplasman statüsünde olmasına rağmen Tel Aviv yerine Belgrad'da parkeye çıkacak.

BEŞİKTAŞ EUROLEAGUE'DE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Beşiktaş, EuroLeague'e 13 yıl aradan sonra geri döndü. Siyah-beyazlı ekip sezonun ilk maçında sahasında Valencia Basket'i konuk etti. Beşiktaş, mücadeleyi 96-94 kaybederek EuroLeague sezonuna mağlubiyetle başladı. Bu nedenle Maccabi karşısında alınacak sonuç, siyah-beyazlıların ikinci hafta sonunda organizasyondaki durumunu doğrudan etkileyecek. Maccabi Rapyd ise Beşiktaş karşılaşmasına kendi sahası yerine Belgrad'da çıkacak.

MACCABI İLE BEŞİKTAŞ DAHA ÖNCE KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

İki takım daha önce iki kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, bu iki karşılaşmada Maccabi'ye 77-55 ve 101-58 skorlarıyla mağlup oldu. Dolayısıyla iki ekip arasındaki geçmiş maçlarda İsrail temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş için 30 Eylül'deki karşılaşma, bu nedenle hem EuroLeague'deki ilk galibiyet hedefi hem de Maccabi karşısındaki geçmiş maçların ardından yeni bir sayfa açma fırsatı olacak.