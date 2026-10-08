Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 4. hafta maçında Panathinaikos deplasmanına çıkıyor. Telekom Center'da oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

EuroLeague'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 4. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk oluyor. Karşılaşma Panathinaikos'un sahası Telekom Center'da oynanıyor. EuroLague'de çıktığı ilk 3 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe Tarfin, bu karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

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DEVRE ARASI

Panathinaikos: 46

Fenerbahçe Tarfin: 41

İlk Periyot Sonucu: Panathinaikos 27-24 Fenerbahçe Tarfin

2. Periyot Sonucu: Panathinaikos 46-41 Fenerbahçe Tarfin



PANATHINAIKOS-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı Türkiye saatiyle 21.15'te başladı.



PANATHİNAİKOS-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.



PANATHİNAİKOS-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması Atina'da bulunan Telekom Center'da oynanıyor.