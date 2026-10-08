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CANLI | Dubai Basket-Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de heyecan 8 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Basketbolseverler, “Dubai Basket - Kızılyıldız maçı saat kaçta?”, “Dubai Basket - Kızılyıldız hangi kanalda?” ve “Maçı canlı izle” aramalarına yanıt ararken, iki takım 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi:
CANLI | Dubai Basket-Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dubai Basket-Kızılyıldız maçını takip etmek için tıklayınız...

EuroLeague'de heyecan 8 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Basketbolseverler, Dubai Basket - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt ararken, iki takım EuroLeague'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Dubai Basket ile Kızılyıldız arasındaki mücadele 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Türkiye'de S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Dubai Basket-Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayın!

DUBAI BASKET - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 4. haftasında oynanacak Dubai Basket - Kızılyıldız maçı 8 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Dubai'deki Coca-Cola Arena'da oynanacak.

DUBAI BASKET - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merak ettiği Dubai Basket - Kızılyıldız maçı S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

DUBAI BASKET - KIZILYILDIZ CANLI ANLATIM LİNKİ

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