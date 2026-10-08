CANLI | Dubai Basket-Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de heyecan 8 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Basketbolseverler, “Dubai Basket - Kızılyıldız maçı saat kaçta?”, “Dubai Basket - Kızılyıldız hangi kanalda?” ve “Maçı canlı izle” aramalarına yanıt ararken, iki takım 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.