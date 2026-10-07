Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Trabzonspor, organizasyondaki ilk maçında Fransız ekibi Nanterre 92'yi ağırlayacak. Bordo-mavililer, kulüp tarihinde bir ilke imza atarak BCL'deki ilk sınavına çıkarken, mücadele 7 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak ve tabii Spor 7'den canlı yayınlanacak. İşte Trabzonspor-Nanterre maçı öncesi tüm detaylar ve dikkat çeken istatistikler.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Türkiye'yi organizasyonda temsil eden Trabzonspor, Avrupa'daki ilk maçında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Nanterre 92'yi konuk edecek. Bordo-mavililer, kulüp tarihinde bir ilke imza atarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez parkeye çıkacak. Trabzonspor ile Nanterre 92 arasındaki karşılaşma öncesinde basketbolseverler "Trabzonspor-Nanterre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki Trabzonspor-Nanterre maçı saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde daha önce mücadele etti mi? İşte mücadele öncesi tüm detaylar...

TRABZONSPOR-NANTERRE MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Nanterre 92, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, organizasyonun 2026-2027 sezonundaki grup aşamasının ilk haftasında oynanacak. FIBA'nın resmi programında mücadele Group A kapsamında yer alıyor.

TRABZONSPOR-NANTERRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Nanterre 92 karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR-NANTERRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Nanterre karşılaşması tabii Spor 7 ekranlarından canlı yayınlanacak. Güncel yayın akışında mücadele 19.00'da tabii Spor 7'de yer alıyor.

TRABZONSPOR BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇINA ÇIKIYOR!

Trabzonspor açısından karşılaşmanın önemi yalnızca bir Avrupa maçı olmasıyla sınırlı değil. Bordo-mavili basketbol takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele ediyor. FIBA'nın resmi değerlendirmesinde Trabzonspor'un BCL'de boy gösterecek 15. Türk takımı olacağı belirtildi.

Daha önce organizasyonda mücadele eden 14 Türk takımının 10'u turnuvadaki ilk maçından galibiyetle ayrılmıştı. Trabzonspor da Nanterre karşısında bu geleneği sürdürerek Avrupa macerasına galibiyetle başlamak istiyor. Bu nedenle Nanterre karşılaşması bordo-mavililer için kulüp tarihinin önemli gecelerinden biri olacak.

TRABZONSPOR-NANTERRE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Trabzonspor, Nanterre karşılaşması öncesinde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de yoğun bir fikstürden geçiyor. Bordo-mavili ekip, Avrupa'daki ilk maçı öncesindeki son karşılaşmasında Beşiktaş'a deplasmanda 90-81 mağlup oldu. Trabzonspor'da Troy Caupain ve Isaiah Canaan 14'er sayıyla mücadele etti.

Trabzonspor Başantrenörü Selçuk Ernak yönetimindeki takım, Nanterre karşılaşması öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Kulübün açıklamasına göre bordo-mavililer, maç öncesindeki son antrenmanını 6 Ekim Salı günü Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirdi.

NANTERRE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ TECRÜBESİ

Trabzonspor'un rakibi Nanterre 92 ise Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir takım değil. Fransız temsilcisi, bu sezonla birlikte organizasyonda dördüncü kez mücadele ediyor. Nanterre daha önceki üç BCL sezonunda Avrupa'nın önemli takımlarıyla karşı karşıya geldi.

FIBA'nın verilerine göre Nanterre, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki sezon açılışlarında daha önce üç kez deplasmanda mücadele etti. Bu karşılaşmaların yalnızca birini kazanabildi. Fransız ekibi, 2017-2018 sezonunda Nymburk deplasmanında 81-72 kazanarak turnuvadaki sezon açılışındaki tek deplasman galibiyetini aldı.

NANTERRE ÜÇLÜKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Trabzonspor'un ilk Avrupa sınavındaki rakibi Nanterre, dış atışlardaki başarısıyla da öne çıkıyor. FIBA istatistiklerine göre Nanterre, Basketbol Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 30 maç oynayan takımlar arasında yüzde 39,8 ile en yüksek üç sayı isabet oranına sahip ekip konumunda bulunuyor. Ancak Fransız temsilcisi son 12 BCL maçının yalnızca birinde 10 veya daha fazla üç sayılık basket bulabildi.

TROY CAUPAIN İÇİN ÖZEL MAÇ

Trabzonspor'un önemli oyuncularından Troy Caupain için Nanterre karşılaşmasının ayrı bir anlamı bulunuyor. FIBA'nın verdiği bilgilere göre Caupain, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde beşinci farklı takımının formasını giyecek. Amerikalı oyuncu daha önce BCL'de Nanterre'ye karşı da mücadele etti ve söz konusu karşılaşmada 22 dakika 25 saniye süre alarak 8 sayı kaydetti. Caupain'in Avrupa tecrübesi, Trabzonspor'un ilk BCL maçında önemli kozlarından biri olacak.

TRABZONSPOR-NANTERRE DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Trabzonspor ile Nanterre 92, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takımın resmi BCL geçmişinde daha önce oynanmış bir maç bulunmuyor. Bu nedenle 7 Ekim'deki mücadele, iki ekibin birbirleriyle ilk randevusu olacak.