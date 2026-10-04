Anadolu Efes deplasmanda kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 85-79 yenerek 2'de 2 yaptı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 85-79 yendi.
Salon: Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu
Hakemler: Alper Özgök, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu
Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 10, Berk Demir 3, Toure 8, Jefferson 8, Peterson 25, Okben Ulubay 2, Maxhuni 6, Kadir Bayram, Özgür Şahin, Aldridge 5, Mehmet Oğuzhan Kızıl, Hankins 12
Anadolu Efes: Loyd 15, Saric 10, Fernando, Mutaf 3, Strazel 14, Karutasu, Russel 9, Malcolm 13, Burak Can Yıldızlı, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 6, Jones 11
1. Periyot: 20-19
Devre: 38-45
3. Periyot: 53- 61