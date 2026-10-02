Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 3'te 3 yaptı!
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 3. haftasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u sahasında mağlup etti.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 3. haftasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 76-66 kazandı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
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