CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 3'te 3 yaptı!

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 3. haftasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u sahasında mağlup etti.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 3'te 3 yaptı!

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 3. haftasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 76-66 kazandı.

DETAYLAR BİRAZDAN...

#Barcelona #Virtus Bologna #Bayern Münih #Real Madrid #Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu #Fenerbahçe Tarfin #Euroleague #Birleşik Arap Emirlikleri
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Anadolu Efes'te Mike James şoku!
Sonraki Haber
Anadolu Efes'te Mike James şoku!