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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Giriş Tarihi:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın başlayacak

Haftanın açılış mücadelesinde Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.00'da Galatasaray MCT Technic'i ağırlayacak.

Ligde 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Karşıyaka-Galatasaray MCT Technic (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

3 Ekim Cumartesi:

13.00 Yukatel Denizli Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Esenler Erokspor-Aliağa Petkimspor (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)

4 Ekim Pazar:

13.00 Çayırova Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Çayırova Belediyesi)

15.30 Fenerbahçe Tarfin-Biotekno Körfez Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Pizzabulls Bordo Bandırma-Anadolu Efes (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

5 Ekim Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)


#Anadolu Efes #Fenerbahçe Tarfin #Bahçeşehir Koleji #Çayırova Belediyespor #Aliağa Petkimspor #Esenler Erokspor #Türk Telekom #Beşiktaş #TOFAŞ #Galatasaray MCT Technic #TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi
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