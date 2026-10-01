Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, EuroLeague'in 3. haftasında kritik bir deplasman mücadelesine çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Belgrad'da Kızılyıldız karşısında galibiyet arayacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen basketbolseverler ise “Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte Kızılyıldız - Anadolu Efes karşılaşmasına dair tüm yayın ve maç bilgileri...