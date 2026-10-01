Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, EuroLeague'in 3. haftasında kritik bir deplasman mücadelesine çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Belgrad'da Kızılyıldız karşısında galibiyet arayacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen basketbolseverler ise “Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte Kızılyıldız - Anadolu Efes karşılaşmasına dair tüm yayın ve maç bilgileri...
Kızılyıldız - Anadolu Efes maçını takip etmek için tıkla!
EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes'in Kızılyıldız deplasmanındaki mücadelesi için geri sayım başladı. Sezonun ilk haftalarında aldığı sonuçlarla dikkat çeken Anadolu Efes, Belgrad'da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyenler ise "Kızılyıldız - Anadolu Efes canlı izle" ve "Kızılyıldız - Anadolu Efes hangi kanalda?" aramalarını yapıyor. İşte maçın saati, yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar...
KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes, 1 Ekim Perşembe günü Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Belgrad'da oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.
KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Kızılyıldız ile Anadolu Efes arasındaki EuroLeague karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ANADOLU EFES DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR
Anadolu Efes, EuroLeague'de sezonun ilk haftalarında aldığı sonuçların ardından Kızılyıldız karşısında önemli bir deplasman sınavına çıkıyor. Lacivert-beyazlı temsilcimiz, zorlu Belgrad deplasmanında özellikle hücumdaki performansını sahaya yansıtarak mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. EuroLeague'in uzun sezon maratonunda her galibiyet büyük önem taşırken, Anadolu Efes de Kızılyıldız karşısında alacağı sonuçla puan tablosundaki konumunu güçlendirmek istiyor.
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