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Kızılyıldız-Anadolu Efes | CANLI (EuroLeague)

Anadolu Efes, EuroLeague'in 3. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Belgrad Arena'da oynanan bu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Kızılyıldız-Anadolu Efes | CANLI (EuroLeague)

Anadolu Efes, EuroLeague'in 3. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Belgrad Arena'da oynanan bu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI | 2. PERİYOT

KIZILYILDIZ 22-23 ANADOLU EFES

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1. Periyot sonucu: 19-21

#Anadolu Efes #Kızılyıldız #Euroleague
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