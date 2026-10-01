Anadolu Efes, EuroLeague'in 3. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Belgrad Arena'da oynanan bu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 3. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Belgrad Arena'da oynanan bu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.



CANLI | 2. PERİYOT



KIZILYILDIZ 22-23 ANADOLU EFES



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1. Periyot sonucu: 19-21