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Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş | CANLI (EuroLeague)

Beşiktaş, EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş | CANLI (EuroLeague)

Beşiktaş, EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | 3. PERİYOT

MACCABI TEL AVIV 54-69 BEŞİKTAŞ

Skoru güncellemek için tıklayın!

1. Periyot sonucu: 19-27
2. Periyot sonucu: 46-52

#Maccabi Tel Aviv #Beşiktaş #Euroleague
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