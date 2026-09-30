Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş | CANLI (EuroLeague)
Beşiktaş, EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI | 3. PERİYOT
MACCABI TEL AVIV 54-69 BEŞİKTAŞ
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1. Periyot sonucu: 19-27
2. Periyot sonucu: 46-52