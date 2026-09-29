Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu. EuroLeague'in 2. haftasında Bayern Münih'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılarak Avrupa'da 2'de 2 yapmak istiyor. Peki Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve tüm detayları.

Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih maçı için heyecan başladı. Turkish Airlines EuroLeague'in 2. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Alman temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek. Sezona galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Bayern Münih karşısında 2'de 2 yapmak için parkeye çıkacak. Peki Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç canlı nasıl izlenir? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, saati, salonu ve detayları...

FENERBAHÇE TARFIN-BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin ile Bayern Münih, 29 Eylül 2026 Salı günü EuroLeague normal sezonunun 2. haftasında karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE TARFIN-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'in 2. haftasında oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TARFİN EUROLEAGUE'E GALİBİYETLE BAŞLADI

Fenerbahçe Tarfin, 2026-2027 EuroLeague sezonunun ilk haftasında İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleden 78-68 galip ayrılarak EuroLeague sezonuna galibiyetle başladı. Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih karşısında da kazanarak EuroLeague'de 2'de 2 yapmak istiyor.

BAYERN MÜNİH DE İLK MAÇINI KAZANDI

Alman temsilcisi Bayern Münih de EuroLeague sezonuna galibiyetle başladı. Bayern Münih, ilk hafta karşılaşmasında Hapoel IBI Tel Aviv ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Alman ekibi mücadeleden 86-84 galip ayrıldı. Dolayısıyla İstanbul'daki karşılaşmada her iki takım da EuroLeague'deki ikinci galibiyetini almak için mücadele edecek.

FENERBAHÇE TARFIN-BAYERN MUNIH 20. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Bayern Münih arasındaki rekabette 29 Eylül'deki mücadele ayrı bir önem taşıyor. İki takım, EuroLeague tarihinde 20. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 19 karşılaşmada Fenerbahçe Tarfin 15 galibiyet alırken Bayern Münih 4 kez kazandı.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda ise taraflar birer galibiyet aldı. Fenerbahçe İstanbul'daki mücadeleyi 88-73 kazanırken, Bayern Münih kendi sahasında oynanan karşılaşmadan 85-76 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE'DE HEDEF 2'DE 2

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in ilk haftasında aldığı Virtus Bologna galibiyetinin ardından Bayern Münih karşısında da kazanarak sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.

Bayern Münih ise ilk haftada Hapoel IBI Tel Aviv'i mağlup ederek İstanbul'a galibiyetle geliyor. Bu nedenle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadelede iki takım da EuroLeague'deki ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak.