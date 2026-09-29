EuroLeague'de Anadolu Efes sahasında Real Madrid'i devirdi!

EuroLeague'in 2. haftasında Anadolu Efes, sahasında Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

EuroLeague'in 2. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes, Real Madrid'i 94-84 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, EuroLeague'deki 2. hafta sonunda ilk galibiyetini almış oldu. Real Madrid ise 2'de 0 ile lige başladı.

1. Çeyrek Sonucu: Anadolu Efes 27-29 Real Madrid

2. Çeyrek Sonucu: Anadolu Efes 53-41 Real Madrid

3. Çeyrek Sonucu: Anadolu Efes 72-65 Real Madrid