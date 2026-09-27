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Trabzonspor-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor. Sezonun ilk haftasında Trabzonspor ile Bursaspor Basketbol karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler “Trabzonspor - Bursaspor Basketbol maçı saat kaçta?”, “Hangi kanalda?” ve “Canlı izle” sorularına yanıt arıyor. Mücadele 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta heyecanı devam ediyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Trabzonspor ile Bursaspor Basketbol karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde "Trabzonspor - Bursaspor Basketbol maçı saat kaçta?", "Trabzonspor - Bursaspor Basketbol maçı hangi kanalda?" ve "Trabzonspor - Bursaspor Basketbol canlı izle" aramaları hız kazandı.

TRABZONSPOR - BURSASPOR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Bursaspor Basketbol maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

TRABZONSPOR - BURSASPOR BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 15.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR - BURSASPOR BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 5 ekranlarından yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BURSASPOR BASKETBOL MAÇI NEREDE?

Karşılaşma Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak.

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