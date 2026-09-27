Trabzonspor-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor. Sezonun ilk haftasında Trabzonspor ile Bursaspor Basketbol karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler “Trabzonspor - Bursaspor Basketbol maçı saat kaçta?”, “Hangi kanalda?” ve “Canlı izle” sorularına yanıt arıyor. Mücadele 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu.