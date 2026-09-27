Trabzonspor-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor. Sezonun ilk haftasında Trabzonspor ile Bursaspor Basketbol karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler “Trabzonspor - Bursaspor Basketbol maçı saat kaçta?”, “Hangi kanalda?” ve “Canlı izle” sorularına yanıt arıyor. Mücadele 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta heyecanı devam ediyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Trabzonspor ile Bursaspor Basketbol karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde "Trabzonspor - Bursaspor Basketbol maçı saat kaçta?", "Trabzonspor - Bursaspor Basketbol maçı hangi kanalda?" ve "Trabzonspor - Bursaspor Basketbol canlı izle" aramaları hız kazandı.
TRABZONSPOR - BURSASPOR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor - Bursaspor Basketbol maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.
TRABZONSPOR - BURSASPOR BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma 15.30'da başlayacak.
TRABZONSPOR - BURSASPOR BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS 5 ekranlarından yayınlanacak.
TRABZONSPOR - BURSASPOR BASKETBOL MAÇI NEREDE?
Karşılaşma Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak.