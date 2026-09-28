Fenerbahçe, Bayern Münih'i konuk edecek

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 2. haftasında yarın Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek.

Euroleague'in 2. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Bayern Münih ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Bayern Münih ise söz konusu haftada Hapoel Tel Aviv'i 86-84 yendi.



20. RANDEVU



Fenerbahçe ile Bayern Münih, Euroleague'de bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 kez parkeden galip ayrılırken, Alman takımı da 4 kez kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe, İstanbul'da 88-73 kazanırken, deplasmanda 85-76'lık skorla kaybetti.