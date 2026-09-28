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Fenerbahçe, Bayern Münih'i konuk edecek

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 2. haftasında yarın Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek.

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Fenerbahçe, Bayern Münih'i konuk edecek

Euroleague'in 2. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Bayern Münih ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Bayern Münih ise söz konusu haftada Hapoel Tel Aviv'i 86-84 yendi.

20. RANDEVU

Fenerbahçe ile Bayern Münih, Euroleague'de bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 kez parkeden galip ayrılırken, Alman takımı da 4 kez kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fenerbahçe, İstanbul'da 88-73 kazanırken, deplasmanda 85-76'lık skorla kaybetti.

#Euroleague #Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu #Fenerbahçe #İstanbul #Virtus Bologna #Bayern Münih
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