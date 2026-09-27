Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler “Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe maçı saat kaçta?”, “Hangi kanalda?” ve “Canlı izle” sorularına yanıt arıyor. Mücadele 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler maç öncesinde "Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe maçı saat kaçta?", "Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" ve "Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe canlı izle" aramalarına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın kanalı ve maçla ilgili tüm detaylar...

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Tarfin maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanacak mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE TARFİN SEZONU AÇIYOR

Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. İlk hafta programına göre sarı-lacivertli takımın deplasmandaki rakibi Bahçeşehir Koleji olacak. Fenerbahçe Tarfin ile Bahçeşehir Koleji arasındaki mücadele, ligin ilk haftasında dikkat çeken karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

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