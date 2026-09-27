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Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler “Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe maçı saat kaçta?”, “Hangi kanalda?” ve “Canlı izle” sorularına yanıt arıyor. Mücadele 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu.

Giriş Tarihi:
Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler maç öncesinde "Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe maçı saat kaçta?", "Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" ve "Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe canlı izle" aramalarına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın kanalı ve maçla ilgili tüm detaylar...

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Tarfin maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanacak mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE TARFİN SEZONU AÇIYOR

Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. İlk hafta programına göre sarı-lacivertli takımın deplasmandaki rakibi Bahçeşehir Koleji olacak. Fenerbahçe Tarfin ile Bahçeşehir Koleji arasındaki mücadele, ligin ilk haftasında dikkat çeken karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

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