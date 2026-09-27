Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı derbi mücadelesiyle devam ediyor. İlk hafta karşılaşmasında Anadolu Efes ile Beşiktaş, basketbolseverlerin merakla beklediği mücadelede karşı karşıya gelecek. “Anadolu Efes - Beşiktaş maçı saat kaçta?”, “Anadolu Efes - Beşiktaş maçı hangi kanalda?” ve “Anadolu Efes - Beşiktaş canlı izle” aramalarına yanıt aranırken, karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu. İşte dev maçın tarihi, saati, yayın kanalı, salonu ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonunda ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Anadolu Efes ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes-Beşiktaş mücadelesi 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Anadolu Efes'in resmi internet sitesindeki fikstürde de karşılaşmanın 27 Eylül Pazar günü saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacağı belirtiliyor. Basketbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de "Anadolu Efes - Beşiktaş maçı hangi kanalda?" oldu.

ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele 27 Eylül Pazar günü saat 20.30'da ekranlara gelecek.

ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayıncısı beIN SPORTS'un güncel programına göre Anadolu Efes - Beşiktaş maçı beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sezonun ilk hafta mücadelesine Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.

ANADOLU EFES'İN SEZON BAŞLANGICI

Anadolu Efes, 2026-2027 sezonuna EuroLeague mücadelesiyle başladı. Lacivert-beyazlı ekip, EuroLeague'in ilk haftasında Barcelona deplasmanına çıktı ve karşılaşmadan 89-82 mağlup ayrıldı. Beşiktaş ise yeni sezonda hem Türkiye hem Avrupa arenasında mücadele ediyor. Anadolu Efes'in resmi fikstüründe Beşiktaş karşılaşmasının ardından takımın 29 Eylül'de Real Madrid'i konuk edeceği EuroLeague maçı da yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN SEZON BAŞLANGICI

Beşiktaş da 2026-2027 sezonunda yoğun bir fikstürle mücadele ediyor. Siyah-beyazlı ekip, sezon başında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile karşılaşırken, ardından 13 sezon sonra yeniden yer aldığı EuroLeague'de Valencia Basket'i konuk etti.

Beşiktaş'ın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk hafta rakibi ise Anadolu Efes oldu. Siyah-beyazlıların sezon fikstüründe ilk hafta karşılaşması Anadolu Efes-Beşiktaş şeklinde açıklandı.

ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMLERİ

Karşılaşmada Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü görev yapacak. Hakem bilgisi beIN SPORTS'un karşılaşma öncesi duyurusunda yer aldı.

ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN