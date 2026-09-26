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Galatasaray MCT Technic Çayırova Belediyespor'u mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray MCT Technic, Çayırova Belediyespor'u 102-79 yendi.

Giriş Tarihi:
Galatasaray MCT Technic Çayırova Belediyespor'u mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray MCT Technic, Çayırova Belediyespor'u 102-79 yendi.

Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 15, Metu 13, Ballo 10, Ivanovic 8, Pierre 16, Robinson 11, Nikolic 3, Can Korkmaz 10, Smailagic 16, Yiğit Tekin, Efe Şekeroğlu, Yusuf Ersoy

Çayırova Belediyespor: Crawford 21, White 20, Enes Berkay Taşkıran 3, Sulaimon 9, Simmons 14, Erdi Gülaslan, Ömer Utku Al, Canberk Kuş 2, Sokolowski, Gallinat 10, Emin Kara

1. Periyot: 26-18

Devre: 57-43

3. Periyot: 78-73

#Şehmus Hazer #Galatasaray MCT Technic #TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi
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