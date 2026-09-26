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Beşiktaşlı basketbolcu DaQuan Jeffries'in sol el bileğinde kırık tespit edildi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti DaQuan Jeffries'in sol el bileğindeki bir kemikte kırık olduğu belirlendi.

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Beşiktaşlı basketbolcu DaQuan Jeffries'in sol el bileğinde kırık tespit edildi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Jeffries, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında dün İspanya temsilcisi Valencia Basket ile oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde sol el bileğinden sakatlandı. 29 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlığa rağmen takımına katkı sağlamak adına fedakarlık göstererek maça devam etti.

Müsabakanın ardından yapılan kontrollerde, DaQuan Jeffries'in sol el bileğindeki bir kemikte kırık tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

Açıklamada, "DaQuan Jeffries'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

#ABD #İspanya #Beşiktaş #Avrupa Ligi
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