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Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya mağlup oldu! Temsilcimiz EuroLeague'e mağlubiyetle başladı

EuroLeague'de 2026-2027 sezonu heyecanı başladı. Anadolu Efes, sezonun ilk EuroLeague maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf ise 89-82'lik skorla Barcelona oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya mağlup oldu! Temsilcimiz EuroLeague'e mağlubiyetle başladı

EuroLeague'de yeni sezon başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes, sezonun ilk EuroLeague maçında İspanyol temsilcisi Barcelona'ya konuk oldu. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan taraf 89-82'lik skorla Barcelona oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes yeni sezona mağlubiyetle başlamış oldu.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

Barcelona 16-25 Anadolu Efes (İlk çeyrek sonucu)

Barcelona 45-44 Anadolu Efes (İkinci çeyrek sonucu)

Barcelona 63-67 Anadolu Efes (Üçüncü çeyrek sonucu)

#İspanya #Euroleague #Barcelona #Anadolu Efes
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