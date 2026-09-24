Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya mağlup oldu! Temsilcimiz EuroLeague'e mağlubiyetle başladı

EuroLeague'de 2026-2027 sezonu heyecanı başladı. Anadolu Efes, sezonun ilk EuroLeague maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf ise 89-82'lik skorla Barcelona oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri