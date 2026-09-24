Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya mağlup oldu! Temsilcimiz EuroLeague'e mağlubiyetle başladı
EuroLeague'de 2026-2027 sezonu heyecanı başladı. Anadolu Efes, sezonun ilk EuroLeague maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf ise 89-82'lik skorla Barcelona oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
EuroLeague'de yeni sezon başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes, sezonun ilk EuroLeague maçında İspanyol temsilcisi Barcelona'ya konuk oldu. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan taraf 89-82'lik skorla Barcelona oldu.
Bu sonuçla Anadolu Efes yeni sezona mağlubiyetle başlamış oldu.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:
Barcelona 16-25 Anadolu Efes (İlk çeyrek sonucu)
Barcelona 45-44 Anadolu Efes (İkinci çeyrek sonucu)
Barcelona 63-67 Anadolu Efes (Üçüncü çeyrek sonucu)