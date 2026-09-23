Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde maçlar 13 salonda oynanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2026-2027 sezonunda maçlar 13 farklı salonda oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu maçları, 13 spor salonunda oynanacak.

Bu sezon Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray MCT Technic'e ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Finalleri'nin yanı sıra yakın zamanda voleybolda da önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray, Süper Lig müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak.

ÜLKER SPOR VE ETKİNLİK SALONU İKİNCİ SIRADA

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe Tarfin'in müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

ANADOLU EFES VE BEŞİKTAŞ, BU SEZON BGM'DE

Anadolu Efes ve Beşiktaş, bu sezon maçlarını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım ile siyah-beyazlı ekibin hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) maçlarına, BGM'deki 10 bin seyirci kapasiteli salon ev sahipliği yapacak.

EN AZ KAPASİTELİ SALON...

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Pizzabulls Bordo Bandırma'nın maçlarını oynayacağı Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu, 2 bin kişiyle seyirci kapasitesi en düşük salon olarak dikkati çekiyor.

Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu 2 bin 500, Esenler Erokspor'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi ise 2 bin 890 kişi kapasiteye sahip.